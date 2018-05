Un viatge de música en llengua catalana que t'enamorarà des dels primers acords. Sota la influència de les grans veus del pop internacional, David Busquets comparteix per primer cop la seva música. Deu cançons escrites pel mateix Busquets on parla principalment de l'amor. El directe de David Busquets arriba acompanyat d'...

Un viatge de música en llengua catalana que t'enamorarà des dels primers acords.



Sota la influència de les grans veus del pop internacional, David Busquets comparteix per primer cop la seva música. Deu cançons escrites pel mateix Busquets on parla principalment de l'amor.

El directe de David Busquets arriba acompanyat d'un dels grans mestres de l'escena internacional com és en David Palau (guitarrista i director musical d'artistes com Alejandro Sanz, Joaquin Sabina o Joan Manuel Serrat).

Abans però, el grup Sotrac ens cantarà 10 cançons plenes de delicadesa i amor on ens volen transmetre la capacitat de superar-se cada dia i prendre consciència del que ens rodeja. 'Immortals' és el seu primer disc, un treball ple de sensibilitat.



Deixa't seduir durant 120 minuts per la màgia de Sotrac i David Busquets.