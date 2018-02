Recital per a solo de guitarra El guitarrista australià Jacob Cordover gaudeix d’una llarga carrera internacional. Ha estat descrit per l’American Record Guide com “un músic que ho té tot: tècnica, musicalitat i programació variada. Cordover té una personalitat tan diferent i atractiva que valdrà la pena ...





El guitarrista australià Jacob Cordover gaudeix d’una llarga carrera internacional. Ha estat descrit per l’American Record Guide com “un músic que ho té tot: tècnica, musicalitat i programació variada. Cordover té una personalitat tan diferent i atractiva que valdrà la pena trobar-la”. Per aquest concert presentarà un programa de grans compositors espanyols, llatinoamericans i europeus per a guitarra.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del mateix dilluns 19 de febrer podeu recollir la vostra entrada presencialment, fer la reserva on-line al web cat o per telèfon al 934 536 480.

Les entrades reservades per telèfon caldrà recollir-les màxim 30 min. abans de l’inici de l’espectacle, sinó es perdrà la reserva.

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada.