Després de l’aturada indefinida de La Raíz el passat mes de novembre, el guitarrista de la banda Juan Zanza presenta nou projecte: Valira ja està aquí!



Valira estrena divendres 15 de febrer nou single + videoclip titulat “Guerra Fría” i anuncia sortida de disc pel 15 de març: segueix-lo a xarxes (www.valiramusic.com) i no et perdis ni un detall, que venen corbes!



Valira presentarà el nou disc en directe a sales i festivals a partir de l’abril, amb Zanza a la veu principal i, sense oblidar la guitarra, liderant una potent banda de rock: Barcelona, Madrid i València entrades anticipades ja a la venda!

és el nou projecte de Juan Zanza, guitarrista de. Després de l’aturada de la banda, l’artista dispara aquest inici de 2019 amb un bon grapat de cançons pròpies i al capdavant d’una potent formació de grans músics com Felipe Torres (La Raíz), Gabi Pellicer i Carlos Benavent. Amb la il·lusió de començar un projecte envoltat de bons músics i el recolzament clau i decisiu de la seva gent i professionals al seu voltant, Valira enregistren el seu primer àlbum als estudis RPM de València amb Roger García, amb qui Zanza ha posat a punt la col·lecció de noves cançons. La intenció de l’artista és aconseguir un so original i propi que fusiona diferents formes de rock amb pop i apunts de rap, recolzant-se en la forçà dels sintetitzadors i l’electrònica.Tot això ja ho podem copsar al magnífic primer single + videoclip de la banda “Guerra Fría” (dirigit per Carles Bixquert i disponible el 15 de febrer), una de les primers cançons que Zanza va composar pensant ja en el projecte de Valira i que marca el camí a la resta de cançons de l’àlbum:“Guerra Fría” va ser una de les primeres cançons que van nàixer del disc i també amb la que més vaig experimentar amb sons i estils, per acabar marcant una mica la tendència que hem seguit finalment amb la resta del disc de Valira. Des del meu punt de vista, és una fusió molt interessant de Rock, Pop i Rap. Crec que totes hem tingut relacions tòxiques en la nostra vida: romàntiques, d’amistat, familiars... i Guerra Fría intenta transmetre aquesta lluita, aquesta indecisió, a voltes bonica... a voltes destructiva. El nom fa referència a aquesta manera de fer-se mal, d’una forma subtil, disfressada de dependència.El nou disc de Valira veurà la llum el 15 de març i recull els ecos de l’inici d’un camí per transitar, l’emoció de parir un projecte nou i el risc inherent a tota nova aventura. Tots aquests ecos ressonen arreu d’un disc que compta amb passatges ben variats, moments àlgids i canyeros però també racons més tranquils i íntims que, sempre ancorats en una fusió de rock amb pop i rap, fan de l’àlbum una escolta ben variada però conceptualment compacta:Amb aquestes cançons necessitava expressar-me. Sempre he tingut la il·lusió i necessitat de mostrar les meves cançons i la meva veu a la gent. Sabia des de fa molts anys que algun dia acabaria parint un àlbum amb cançons pròpies, i que quan ho fes ho faria amb tota la força, consciència i mitjans possibles. La veritat, mai vaig imaginar que el resultat fos aquest. He passat per molts grups en la meva vida, tots i cadascun d’ells m’han donat experiències que d’una forma o una altra pareixen en aquest disc: potser els més destacats siguin Stigma Líriko (Rap), Akantia (Punk Rock) i, sobretot, La Raíz (rock i fusió). No he volgut privar-me de res en aquest disc, els meus gustos musicals són ben variats i sempre he mantingut la ment ben oberta pel que fa als estils, per això crec que és una aventura explorar nous horitzons i sonoritats, sortir de la zona de comfort i defensar a tots els nivells el projecte amb els meus companys.A partir del mes d’abril el grup Valira presentarà en directe el seu repertori, amb Zanza com a frontman concentrat en la veu i –sense oblidar la guitarra- liderant una potent banda de rock. La gira s’allargarà durant l’estiu de 2019 amb força actuacions ja confirmades a festivals estatals, i per obrir boca, ja són disponibles les entrades pels concerts de presentació a Barcelona, Madrid i València.