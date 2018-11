La banda de rap i música urbana barcelonina Tribade publica avui “La Purga”, un tremendu afrotrap i tocs de frenchcore que conclouen amb aires de saeta i amb el qual encaren amb valentia i estil la sempre necessària autocrítica: la polèmica està servida!

Fa unes setmanes us anunciàvem la incorporació a la casa de la jove banda de rap i música urbana Tribade i us prometíem una tardor ben calenta. Al seu torn, la banda feia públic que el febrer de 2019 publicarà el seu primer llarga durada i una gira que les durà arreu de l’estat espanyol i més enllà presentant el disc en directe a partir del març. Si el 19 i 20 d’octubre Tribade ens oferirà al Sant Jordi Club un petit avançament del seu potentíssim espectacle tot obrint els dos concerts de comiat de La Raíz a Barcelona, avui us portem un nou avançament del que serà el seu proper disc: el single i videoclip “La Purga”.



Afrotrap, house, frenchcore i saeta

Musicalment “La Purga” corre altra vegada a càrrec del productor de confiança de la banda, Josh186, que per aquesta ocasió ha facturat un beat de trap farcit de caixes afrotrap, bombos amb un rotllete house i tocs de frenchcore que ha rematat, per exigències del guió, amb una outro a ritme de processó i aires de setmana santa.







Reflexions constructives des de l’autocrítica feminista

Si musicalment amb “La Purga” les Tribade confirmen l’excitant camí artístic endegat a peces com “Gaupasa” (que ja suma més d’un milió de visites a Youtube en menys d’un any), el contingut del nou avançament ens deixa clar que Tribade volen el micro perquè tenen coses a dir, peti qui peti. A “La Purga” les MCs Masiva Lulla, Bittah i Sombra Alor no es mosseguen la llengua i, a partir d’una humil revisió dels privilegis, obren un meló polèmic en un exercici artístic que finalment és una crítica sana a elles mateixes i totes les companyes que se sentin interpel·lades en la unitat del feminisme.



Un videoclip explícit

La sortida d’aquest nou single de Tribade arriba acompanyada d’un explícit videoclip signat per la companyia habitual de batalles audiovisuals de les barcelonines, S.ROVisualworks, i dirigit per Rogelio Elio. El videoclip de “La Purga” compta a més amb la companyia Arteporvo, artífex del vestuari de la banda tant als escenaris com a les produccions audiovisuals, i la col·laboració especial en el paper de jutgesses de la monologuista Pamela Palenciano, la directora i actriu de cinema porno feminista i reivindicatiu Anneke Necro i la investigadora i consultora de polítiques LGTB Míriam Solá.



Malgrat tant “La Purga” com el videoclip de la cançó parlen per elles mateixes, Tribadehan volgut acompanyar aquest nou llançament puntualitzant que, polèmiques al marge —o incloses— aquesta nova cançó d’avançament “és un vòmit, una sanació interna des de les entranyes rebotudes pels tentacles del poder, que de la mateixa manera que ens travessa, ens posa la daga a la mà”.



Dues dates importants en directe i nou disc el febrer de 2019!

Aquesta tardor Tribade estan concentrades en la producció del seu nou disc, que veurà la llum el febrer de 2019. Abans no arribi la gira de presentació en directe d’aquest nou treball, que tindrà lloc a partir del mes de març, aquest octubre podrem gaudir del potent directe de les raperes com a banda convidada en els dos concerts consecutius de comiat de Barcelona que La Raíz oferirà al Sant Jordi Club el divendres 19 i dissabte 20 d’octubre. Malauradament i com segurament ja sabreu, les entrades per les dues dates estan esgotades des de fa mesos!