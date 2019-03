Smoking Souls presenten el seu nou single i videoclip “Líquid”

El quartet pegolí de rock incorpora amb força teclats i sintes a “Líquid” en una nova canonada 100% marca de la casa que vol dinamitar la superficialitat i l’individualisme galopant que marquen la liquidesa dels nostres temps



“Líquid” arriba amb un acuradíssim videoclip produït per Smoking Souls, dirigit per Pablo Silva junt a Marx Mayor en la direcció fotogràfica i amb el tècnic de llums de la banda, Hugo Caminero, en el disseny de llums i escenografia

és el nou single de la banda pegolina de rock, i és també un estat de la matèria en moviment constant. Vivim al món de la immediatesa, de la cultura de l'ara, de la cultura de la pressa: la velocitat i allò instantani formen part de laen la que vivim. I que tot es trobe en constant canvi ens aboca a viure en la incertesa permanent dins una societat marcada per la síndrome consumista, la competència individual, l'acumulació de productes, experiències, noves sensacions, relacions i amors fugaços. Així, tot s'aplana per convertir-se en objecte de consum. Aquesta òptica de pensament, desenvolupada pel sociòleg i filòsof contemporani, ens descriu a la perfecció a tota una generació que viu cara la pantalla, abocada al narcisisme, en estat de metamorfosi cap a la conducta pròpia d'un maniquí que es publicita i s'exposa fins a convertir-se en un producte per si mateix. Per navegar sobre aquest estat líquid d'incertesa de la matèria, Smoking Souls fan a “Líquid” dels versos, un cavall de Troia però amb la forma d'un vaixell que dinamita la superficialitat de les coses, l'individualisme galopant i tot un sistema de precarietat i misèria.Per la gravació i producció d’aquesta nova cançó, Smoking Souls tornen a comptar ambi converteixen elsen la casa en la que més a gust es troben treballant. El quartet de rock ha incorporat a “Líquid” els colors i les textures sonores que el seu vell amic(La Gossa Sorda i Auxili) aporta amb una forta presència de teclats i sintetitzadors: la marca de la casa del so Smoking no perd un bri de contundència i guanya en aquest nou senzill nous horitzons sonors.Smoking Souls presenten "Líquid" amb un acuradíssim videoclip de producció pròpia, dirigit i muntat perjunt aen la direcció fotogràfica i amb el tècnic de llums de la banda,, en el disseny de llums i escenografia. El treball audiovisual de "Líquid" vol plasmar la superficialitat en plena era visual on videoclips, fotografies i la cultura de la imatge impregnen diàriament les nostres vides. Distraccions en l'era de l'entreteniment, una llau d'informació i bombardeig audiovisual d'exposició a la pantalla. D'aquesta manera amb LÍQUID la banda valenciana reivindica el contingut, és a dir la música front als artificis, les cortines de fum i confeti; distraccions que construeixen un producte.