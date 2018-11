Festivern 18-19, cartell definitiu! Auxili, Narco, Mafalda, Zoo...

En només 48 hores més de 2.000 festiverners esgotaren els abonaments a preu reduït que els permetria gaudir dels 30 concerts que se celebraràn els dies 29, 30 i 31 de desembre a Tavernes de la Valldigna amb motiu de la catorzena edició del Festivern. I ara tornen a estar a la venda on-line al preu de 30 euros, les entrades d’un festival que aposta per acomiadar l’any amb un cartell potent, divers i reivindicatiu protagonitzat per desenes de formacions musicals que viatgen des del rock al rap, des del reggae a la música electrònica o des l’ska al hip hop passant pel mestissatge dels ritmes mediterranis.



El festival d’hivern de les comarques centrals valencianes encara un nou comiat d’any el 31 de desembre de 2018 a Tavernes de la Valldigna amb les rimes àcides del grup de hip hop sevillà SFDK, la reggae band més potent del nostre territori Auxili, la música festiva de Els Catarres i la lírica compromesa d’Smoking Souls. Una nit carregada d’energia que també comptarà amb la presència de Narco, La Selva Sur, New York Ska Jazz Ensemble, La Fúmiga, The Dance Crashers i Plan B.







Aquesta nit salvatge arriba precedida per dues més que ens serviran per botar foc al 2018. El 30 de desembre l’envelat del #Festivern1819 rebrà des d’italia al grup d’ska-punk més combatiu, Talco, als asturians Desakato i a les valencianes Mafalda que acompanyades de la kumbia insurgent de Tremenda Jauría cediràn el torn a Balkan Paradise Orquestra, Buhos, Ira, Bart Brown, Metall i so i JazzWoman i Periferia Norte.



Un #Festivern1819 que creix vigorós des que dona el tret d’eixida el 29 de desembre fins a les primeres llums de l’any 2019. Enguany les encarregades d’encetar el festival seran les lletres ferotges de ZOO, les rimes punyents de Machete en Boca, les sempre reivindicatives Tribade i Las Hijas de la Cumbia, els ritmes jamaicans d’Adala & The Same Song Band i la música compromesa d’Atupa, Maldats, Novus Ordo, Inèrcia i Cactus.



En aquesta ocasió no hi haurà concerts a la Casa de la Cultura de Tavernes perquè les seues instal·lacions es troben immerses en un procés de reforma. Tanmateix, Tavernes de la Valldigna acollirà, com cada any, als i les assistents al festival amb el millor dels seus somriures, zona d’acampada gratuïta i un munt de propostes culturals i esportives. De fet, com passa en les festes d’hivern de les comarques centrals valencianes, tant el 30 com el 31 de desembre podrem gaudir d’un bon nombre d’activitats al carrer, concerts i també el correbars.