Es presenta el cartell del Canet Rock 2019

S’ha presentat el cartell de Canet Rock d’enguany, que es farà el 6 de juliol, amb les actuacions de grups de referència dels Països Catalans, com la Pegatina, els Catarres, Buhos, Itaca Band, Zoo, Doctor Prats, Roba estesa, els Pets i La Casa Azul.

Des de feia mesos ja s’havia confirmat, amb el rap electrònic que l’ha situat com una de les propostes més innovadores de la música al País Valencià. I així mateix els terrassencs, una de les bandes més internacionals de la música en català, després d’un any de ronda amb l’àlbum Venim de lluny, el seu tercer treball.També hi serà present, la banda de Calafell considerada grup revelació del 2018, que ara arribarà amb nou disc sota el braç, Tots els meus principis, després d’haver-lo rodat per Europa; mentrefaran sonar els temes del nou disc, Ahora o nunca.Per commemorar els deu festivals, si se sumen els quatre del segle XX i els sis de l’actual, hi participarà també la mítica, que presentarà el nou disc, Flamarada. També sonarà el nou disc dels Pets, referents de la música del país amb les noves cançons del disc Som.Hi debutaran, una de les revelacions de la temporada,, un dels grups que ha sorprès aquests últims anys,, una altra veu prometedora de la música en català.També hi tocaran els, amb el nou disc Tots els meus principis,, amb nou material, i el reggae pop d’, després d’un curt parèntesi de descans.Afegim-hi encarai els disc-jòqueis, que convertiran el festival en un espectacle ininterromput.