a sala 16 Toneladas acollirà el pròxim divendres 17 de maig a les 22:30 el Women play Beatles, un concert solidari feminista tribut a la banda de Liverpool. Hi participaran músiques consolidades així com d’altres que estan començant amb projectes joves. Elles són May Ibáñez (Badlands), Olaya Alcázar, Mireia García, Aisha Bordas, Lizzy Lee (Los Fabulosos Blueshakers), Lore Chu (The Lighters), Irene Gómez, Carme Laguarda (Canta Canalla), Helena Feenstra (Vi Blau), Paloma Grueso (Innerlands, Yeswedoo), Silvia Pons, Vanessa Supertramp, Cris Baño, Iosune Noguera (Mantequilla Voladora), Maria López (Moonflower), Ana Zomeño, Sandra Ginés (Material Band), Leonor Goicoechea, Carmela Escriche (Carmela en Drama), Ana Sánchez (Irresponsables, Elen&Roseville), Nuria Bartolomé (NBS), Isa Monzó, Aline Garmune, Natha Lee García (Amy&Joe Band), Lia Petrucci, Amparo Durbán (Nana), Andrea Lluvia (Plastic Lucy), Myriam de la Torre, Helena Calabuig (Kuzu Cumbia), Paula Folch (Amazonians) i Patricia Vento (Headless Chickens, The Fires).