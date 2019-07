Tangent. Festival de les Arts de l'Eixample



Edna Sey veu Kathy Sey veu i percussió Yolanda Sey veu Albert Bartolomé piano, teclat i saxo



MÚSICA The Sey Sisters ens convida a viure un sentit viatge musical des del gòspel fins la música africana, passant pel soul; cants impregnats de profunda emoció sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets humans i l’esperança en el futur. Les riques harmonies, els cants a cappella i les seves carismàtiques actuacions es combinen per fer reviure l’esperit i l’ànima gòspel. El seu nou àlbum Rise és una crida a la revolució personal i a l’acceptació individual i col·lectiva.



Centre Cívic Urgell > Pati interior d’illa

Accés lliure (no cal reservar)