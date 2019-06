THE ORIGINAL WAILERS MANTENEN VIU L’ESPERIT DE BOB MARLEY REALITZANT GIRES ARREU DEL MÓN I FENT QUE ELS SEUS CONCERTS SIGUIN MULTITUDINARIS



La música de Bob Marley no morirà mai. La música reggae té en Marley el seu principal referent, on a més d’un estil de música, va popularitzar un estil de vida propi. Després de la seva mort Al Anderson, un dels seus principals col·laboradors i que va formar part dels Wailers -banda que el va acompanyar a totes les seves gires- ha volgut seguir el seu llegat, realitzant concerts a tot el món e interpretant els grans èxits de Marley.



Al Anderson va formar part de la producció musical al costat del triumvirat Bob Marley, Peter Tosh i Bunny Wailer fundadors en els 60’s dels Wailing Wailers, participant activament en les produccions dels àlbums “Natty Dread”(1974) de Bob Marley, l'àlbum “Live” (gravat durant els memorables xous del 17 i 18 de juliol de 1975 en el Lyceum londinenc) i els successius treballs que van catapultar a Marley a la fama mundial, sent uns dels seus fidels i més pròxims col·laboradors que van estar amb l'estrella jamaicana al costat del seu llit de mort.



Als concerts The Original Wailers podem escoltar la multitud d’èxits de Marley, fent que el púbic s’entregui des de la primera cançó i per un dia estigui més a prop que mai del gran pare del reggae, Bob Marley.