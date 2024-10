The Capaces complex el seu 25é aniversari!!!

L'emblemàtica banda barcelonina, ( amb més de 1000 concerts i 8 Lp's a la seva trajectòria ), liderada per la incombustible Martillo, una de les millors veus de l'escena internacional, estarà desplegant la seva contundent barreja de punk, rock'n'roll i soul damunt dels escenaris per celebrar aquests 25 anys a Las Vegas!!

Perquè això sigui una celebració com cal, 𝐒𝐔𝐁𝐓𝐄𝐑𝐑𝐀𝐍𝐄𝐀𝐍, la versió renovada dels mítics Subterranean Kids, compartiran escenari tocant els temes de sempre, els nous i alguna primicia!!!

La banda està formada per Mimo a la veu (Subterranean Kids), Alberto Brutus a la guitarra (GRB, Subterranean Kids), Gerard Bernal al baix (Happy Meals, Maple) i Pifa a la bateria (Bad Mongos, Super Heavy Bricks.)