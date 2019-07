TEXAS CELEBRA 30 ANYS DE LA PUBLICACIÓ DEL SEU PRIMER DISC SOUTHSIDE A L'ÚNIC CONCERT D'AQUEST ESTIU A LA COSTA BRAVA



Aquest 2019 se celebren 30 anys de la publicació del primer disc de Texas, Southside (1989), un treball que va esdevenir un èxit mundial i que va marcar un punt d'inflexió a la carrera del grup de Glasgow (Escòcia). Singles com “I Don't Want a Lover”, entre d'altres, els va coronar a les llistes d'èxits mundials d'aquell any. Amb aquest disc, la banda liderada per Sharleen Spiter va mostrar la seva particular visió del pop a tot el món.



Des d’aleshores la seva carrera no ha parat de créixer aconseguint un grapat d'èxits mundials com “Say Whaet You Want” o “Summer Son”, entre molts altres. Èxits que sonaran en aquesta actuació a Roses.