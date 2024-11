El pròxim 13 de desembre a la Sala La Bàscula organitzem la Metz Parties anual del segell, on 10 dels nostres artistes participaran amb un showcase de les seves millors cançons.



Aquest any l’esdeveniment el fem amb el suport de Casals i Ateneus dels Països Catalans per tal que tots els beneficis de l’entrada siguin pels afectats per les conseqüències de la DANA al País Valencià.



Es pot pagar entrada a 5€ per venir a l’esdeveniment com també hi ha l'opció Fila 0, que si no t’és possible venir pots participar econòmicament per ajudar a la causa.

Aquest concert també serà per presentar l'EP “Quina m**** de Nadal”, un recopilatori de cançons nadalenques amb els artistes del segell.



Gaudirem les actuacions de Malson Atmosfèric, Marina Freixas, Ill, Llini, Bixu, zneaky, AKA CITOS, Demà, Saletas, Romo i Squizo. No us ho perdeu!

Aquest acte compta amb el suport de la Sala La Bàscula, Casals i Ateneus, U98 Music, Big Groove i Metz Records.