Comenceu l’any com si fóssiu a Viena, però sense moure-us de sota el campanar de Santa Eulàlia! El dia de Reis, per cinquè any consecutiu a Esparreguera, oferirem un gran repertori de valsos, polques, marxes i nadales ideals per donar la benvinguda a l’Any Nou! Diversió i Marxa Radetzky assegurada. Pareu bé les orelles i que comenci l’espectacle!



Direcció musical: Juan Jurado

Direcció escènica: Gerard Bidegain

Coordinació de músics: Alba Hinojosa i Anna Sánchez

Producció: Associació JOCPE

Agraïments: Patronat Parroquial, Ajuntament d’Esparreguera, Revista Setsetset, Agenda Espavila, Ràdio Esparreguera i Eloi Mestre.



Venda anticipada, numerada i amb descompte el dia 3 de gener de 17:00h a 20:00h al vestíbul del Patronat Parroquial.

Preus entrades: 13€ general anticipada (15€ general a taquilla el mateix dia 6 de gener), 10€ estudiants, 5€ menors de 18 anys.



