“Ballant damunt la lluna”

The Penguins és una banda de música catalana amb 10 músics, formada el 2006 a Sant Feliu de Llobregat.

Amb “Ballant damunt la lluna” The Penguins / Reggae per Xics estrenen espectacle i enceten una nova aventura, que amb el combustible dels ritmes jamaicans, farà viatjar el públic més enllà de les estrelles.



La nova Gira suposa l'estrena del 4t disc del grup, on continuen arranjant cançons del repertori tradicional infantil i, per primera vegada, també hi incorporen composicions pròpies.



Partint de l’estació espacial “Kingston“ i amb l’ajuda del coet RPX-1 visitaran diversos plantes descobrint cançons,ritmes i instruments en un viatge interestel.lar ple de música i diversió.