Projecte arbarok. David Corominas · traverso, Enric Riera · violí, Marta Sala · violoncel, Joan Castillo · clavecí



El programa que interpretarà Projecte Arbarok pren com a punt de partida la correspondència que varen mantenir aquests dos compositors mostrant el comú interès per la música i la botànica.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 28 de gener, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/CFbUF6 (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada