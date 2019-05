El violoncel·lista Pau Codina és probablement un dels talents més fulgurants i prometedors del panorama musical actual. A cada actuació demostra una maduresa musical de gran categoria i un talent en constant evolució. Com a solista ha actuat en grans sales d’arreu d’Europa i ha estat guardonat amb diversos premis com el Primer Premi Guilhermina Suggia de Londres. El repertori que ens proposa per aquest recital es centrarà en l’obra de Johann Sebastian Bach.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 3 de juny, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://bit.ly/2UyKfjV (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada