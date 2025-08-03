tornar enrere
  • Divendres, 15 agost 2025
  • 23:55h
  • Tarragona
    pl. del Rei.
Concert de:
pascual & els desnatats
PD Petardeig
Miki Dj

Viu Sant Magí amb els Xiquets de Tarragona! Obriran la festa Pascual i els Desnatats, un directe per no parar de saltar i ballar amb les millors versions! I perquè no s’aturi el ritme, la vetllada seguirà amb els PD Petardeig i Miki DJ. Nit imperdible a la plaça del Rei!

Concert de pascual & els desnatats, PD Petardeig, Miki Dj

