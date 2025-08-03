- Divendres, 15 agost 2025
- 23:55h
- Tarragona
pl. del Rei.
Altaveu.cat no es fa responsable dels possibles problemes ocasionats en cas d'error en les dades dels esdeveniments.
Concert de:
Concert de:
Viu Sant Magí amb els Xiquets de Tarragona! Obriran la festa Pascual i els Desnatats, un directe per no parar de saltar i ballar amb les millors versions! I perquè no s’aturi el ritme, la vetllada seguirà amb els PD Petardeig i Miki DJ. Nit imperdible a la plaça del Rei!
No hi ha videoclips d'aquests grups!