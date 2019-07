OQUES GRASSES PUGEN A LA PRIMERA DIVISIÓ D’ARTISTES CATALANS AMB LA PUBLICACIÓ DEL SEU EXITÓS NOU DISC FANS DEL SOL



Oques Grasses és un dels grans noms de l’escena musical festiva del país. La seva recepta d’èxit combina uns directes festius i trepidants que enganxen amb unes lletres poètiques i amb missatges molt positius al darrera. Després d’una aturada per preparar nou disc i nova gira, Oques Grasses ha tornat amb Fans del sol. Una declaració d’intencions del salt qualitatiu que volen oferir. Després d’omplir de gom a gom el centre de Girona amb el concert inaugural al terrat del festival Strenes, la de Roses serà una de les poques actuacions que oferiran els d’Osona a comarques gironines.



Cançons com “In the night” , “Sta guay” o “Torno a ser jo”, s’han convertit ràpidament en algunes de les cançons més radiades al país i que més han connectat amb una generació adolescent que les canta sense parar. Sens dubte el concert de la Ciutadella serà una mostra més del moment dolç que viuen actualment.