Myriam Swanson - veu, Francesc Capella - piano, Paco Weht - baix, Xavi Hinojosa - bateria.

Magnolia és un quartet de jazz vellutat i rabiós amb un repertori de temes propis i arrelat a la tradició de la música popular americana. Liderat per la versàtil cantant Myriam Swanson, presenten el seu segon disc This Joint’s Too Hip For Me amb composicions pròpies i aromes antics. Un disc de jazz amb una temàtica que pren del blues la personalitat vocal i la ironia. Errors difícils de no cometre, funerals per l’amor romàntic i alegria de l’amor real amb els seus meravellosos conflictes.