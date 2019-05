*MAFALDA*



Imprevisibles en el so, coherents en el missatge, radicals per analitzar els problemes. Mafalda et proposa un repte amb el seu últim treball “Palabras forman caos” i t’obliga a viatjar al centre del teu univers per descobrir les paraules que formen el teu caos i el concepte que les defineix. Encunyant un so cada vegada més propi, la banda valenciana explota tot el seu potencial en cada escenari amb un espectacle de llums i soroll del bo.



La Suu ja és una de les promeses catalanes més seguides i escoltades de l’actualitat. Després de triomfar a les xarxes socials a través del seu canal de Youtube i d'Instagram, on ja acumula més de 60.000 seguidors, per petició popular arriba el seu esperadíssim primer disc, “Natural” (Halley Records, 2018). L’èxit assolit a través dels seus canals s’explica per la seva naturalitat, pel seu particular timbre de veu i pel seu do innat per a la composició, virtuts que l’han dut a publicar un disc sense filtres a on estils com el pop, el reggae, l’ska, el calypso o la rumba es barregen amb una força i amb una personalitat inimitables. Les festes més importants del país ja compten amb ella dins de les seves programacions. Dona’t el plaer de descobrir-la.



Després d'anys a la carretera, i amb un bon grapat de cançons a les esquenes, Ojo de Buen Cubero finalitzem el nostre camí. Fem aquest comiat amb pena, però alhora amb la il·lusió de nous projectes i vides, i portant aquest capítol de les nostres ben gravat al cor. De veritat, no queda res més que donar les gràcies a tothom que ens ha acompanyat.

Però això no acabarà sense abans acomiadar-nos com cal dels escenaris i llocs on més estimats ens hem sentit. És per això que una de les últimes parades del grup serà a un lloc que és casa, a Sant Boi de Llobregat, el 14 de juny, rodejats d'amics i família. Com sempre, només voldrem que ens doneu poc més que res. Nosaltres vindrem a donar-ho tot. Us estimem.



MP Crew, grup de rap de Sant Boi de Llobregat format per DJ Rager, Nanu i Kone, trepitjaran enguany l'escenari del Música Sense Fronteres presentant el seu primer disc "INDOMABLE"!



*PROACTIVA OPEN ARMS*



Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre que té la principal missió de rescatar del mar a totes aquelles persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobres. Neix d'una empresa de socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència a les costes espanyoles. Es dediquen a la vigilància i salvament de les embarcacions de persones que necessiten auxili al mar Egeu i Mediterrani Central, així com a la denúncia de totes les injustícies que estan passant i que ningú explica. Tot va començar amb unes fotos de nens ofegats a una platja. Van pensar: si nosaltres ens dediquem a això i ho fem a les nostres platges, per què allà s'estan morint i ningú els ajuda?

Tots els beneficis generats pel festival aniran destinats a Proactiva Open Arms.



Com cada any, hem habilitat l'entrada Fila 0 per aquelles persones que no puguin assistir a l'acte però vulguin realitzar un donatiu a Open Arms. També per a qui compri l'entrada-donatiu i, a més, vulgui aportar més diners a la ONG.



Ajuntament de Sant Boi

- Àrea de Cooperació, Solidaritat i Pau

- Àrea de Joventut

- Àrea de Cultura

Viuda de Lauro Clariana, S.L.

Garro, S.A.

Col·legi Sant Josep

Entradium