L’originalitat d’aquest projecte es reflecteix en la instrumentació del duo, el repertori escollit i en el contrast d’estètiques entre els dos mons d’on provenen els músics: Sèrbia i Mèxic. La combinació de la guitarra amb la percussió aporta una original forma d’interpretar obres de Feliu Gasull, Atanas Ourkouzounov o Leo Brouwer amb arranjaments propis.



Ljubica Bukvic · guitarra i Yehosuá Escobedo · percussió



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 10 de desembre, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/VWyJFr (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada