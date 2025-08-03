- Dijous, 14 agost 2025
- 20:00h
- Tarragona
Teatre Auditori Camp de Mart
Concert de:
En el marc del Festival del Camp de Mart 2025, gaudirem d’aquestes tres propostes que ompliran del ritme més jove aquest espai tan emblemàtic de les nits musicals a la ciutat. Obriran el concert Las Ninyas del Corro, duet de hip-hop integrat des del 2015 per Felinna Vallejo i Laüra Bonsai. Després del seu àlbum debut, Onna Bugeisha, obren una nova etapa amb el seu segon llarg durada, Bitches in Business. Las Ninyas són pura potència, classe i estil a parts iguals.
