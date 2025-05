El divendres 16 de maig a les 23 h se celebrarà el doble concert de Julieta i Svetlana a la plaça de les Nacions Sense Estat de Tàrrega.

La barcelonina Julieta s’ha convertit en una de les estrelles de la nova escena pop catalana i el 2024 va completar una gira amb més de 50 actuacions per a tot el país i l’estranger. Des de la balada, fins a l’electrònica o l’urban, cap gènere es resisteix a aquesta diva sensible amb una legió de fans a darrere.

Per la seva banda, Svetlana, el duet musical format pels barcelonins Júlia Díaz i Roc Bernadí, destaca per la seva autenticitat i han aconseguit en molt poc temps crear un espai on la música, la crítica social i l’humor es retroben des d’una perspectiva zentenial.

La nit acabarà amb una Festa Flaix FM amb les sessions de Dj Sergi Domene i la Dj Alegria.