Partint d’un curiós i precís fenomen matemàtic, Júlia i Clara Andrés presenten nou projecte musical en comú: L’Eix Radical. Una idea que naix arran de la gravació del senzill ‘Punt Vernal’ per al Volum 5 de Hits With Tits, amb Hidden Track Records, emmarcant dues propostes artístiques dins d'un intercanvi de melodies i harmonies paral•leles.



Mai les ciències exactes havien estat relacionades amb la música d’una forma tan explícita, des de l’atzarós encontré a la precisa fórmula resolta. La música d’autora allunyada de tecnologies multiplicant-se amb el dream pop més còsmic, i viceversa, demostrant una vegada més que l’ordre dels factors no altera el resultat. Un resultat que sorprendrà per la seua simetría natural.



Un eiz travessant l'espai comú que dues circumferències sonores no concèntriques generen en trobar-se de del seu centre, sense perdre la seua essència, reformulant un estil mimetizat i atractiu on cadascuna d'elles és influenciada amb la mateixa força d'interpretació i creació. Sols cal admirar el cartell dissenyat per Jaume Marco per a entendre el propòsit. Una imatge rotunda i calibrada que ens evoca l'art soviètic de Lissitzky, únic a l'hora de transmetre un missatge a primer cop d'ull. Directe, abstracte, diàfan i elegant com la música d'aquest trio circumstancial.



Clara, Estela i Lidia, des dels seus estils marcats i redons, s'uneixen de manera lógica al punt exacte on les seues cançons tracen una línia recta, una sendera comuna hidratada pel sotabosc, entre estrats de tranquil·litat i jeroglifics rítmics d'ombres i llum, un espai totalment aillat de la dimensió visible i sorollosa de l'exterior.