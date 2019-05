Jordi Codina · guitarra



En aquest concert Jordi Codina farà un recorregut per la música catalana dels s. XX i XXI interpretant obres de Miquel Llobet, Xavier Benguerel, Carles Guinovart o Xavier Montsalvatge entre d’altres. Reconegut guitarrista a Catalunya, al 1993 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya.







Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 27 de maig, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://bit.ly/2VlSwMu (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada