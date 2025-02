ISABEL VINARDELL I SERGIO DI FINIZIO



Dansa, veu, baix i efectes sonors



Música. Música d'autor · 60 minuts · Entrades numerades

PRESENTACIÓ



Amb les cançons d'aquest nou repertori, Isabel Vinardell proposa un retorn a la simplicitat i a l'essència a través de les lletres i composicions pròpies i acompanyada de Sergio Di Finizio al baix. A les noves peces creades es posa de manifest l’interès i la presència d’eines creatives -com l’ús de loopers i efectes- no explorades fins ara per l’artista a la recerca de nous llenguatges sonors per arribar a l'emoció a través de la música d'autor.



Isabel Vinardell amb l’acompanyament de Sergio Di Finizio recorre a nous llenguatges creatius com a eines per a la reflexió, la contemplació, la reconstrucció i la pausa. Un viatge on juga amb els límits entre la tradició i la innovació en la música i el ball.









FITXA ARTÍSTICA



Isabel Vinardell: veu, dansa, looper i efectes sonors



Sergio di Finizio: baix, looper i efectes sonors



Quim Vives: fotografia



https://www.youtube.com/watch?v=wKBQ8ijdSBk