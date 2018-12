Los Hermanos Cubero, són un duet que presenta per primera vegada a les comarques gironines la seva proposta de fusió valenta i ambiciosa del cançoner tradicional de l’Alcarria amb el country i bluegrass propi dels Estats Units.



"Quique dibuja la tristeza" , el seu darrer disc, està format per cançons inspirades i dedicades a una persona que ja no les podrà escoltar. Enrique Cubero va començar a compondre aquestes cançons tres mesos després de la prematura mort d'Olga, la seva dona, sense un altre ànim que el de reordenar el seu cap i el seu món després d'una experiència vital tan traumàtica. "Quique dibuja la tristeza" és el disc que accepta tots aquests dies sense sol i tots aquests dies amb sol massa impertinent i ens convida a acompanyar a Enrique Cubero a l'altre costat de la línia d'ombra.