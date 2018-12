Jazz i poesia es fusionen a l'àlbum 'Yo pregunto'



Veu de poesia i saxo de jazz. Suau i dolça, amarga i desolada, la música d’Eva Fernández s’enlaira per fer-se a través dels versos de grans poetes (Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Alfonso Costafreda i Alejandra Pizarnik) moltes de les preguntes que tots ens hem fet, ens fem i ens farem. Preguntes que, malgrat no tenir resposta, necessiten convertir-se en poema i gràcies al poema fer-se cançó… La veu i el saxo d’Eva Fernández (una de les artistes sorgides del Taller de Jazz i la Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro) s’uneixen a la guitarra de Josep Munar –amb qui ha compost quasi totes les partitures– i la bateria d’Enric Fuster per fer de Yo pregunto un disc honest i sincer, precís i alhora desbordant de màgia.



Eva Fernández · veu i saxo; Josep Munar · guitarra; Enric Fuster · bateria



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 10 de desembre, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/VHrWsk (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada