Concert de música de cambra
- Dissabte, 6 desembre 2025
- 18:30h
- Mataró
Ateneu, Fundació Iluro, Mataró
C. de la Riera, 92, 08301
- 5 - 7,5 - 12 - 15
Concert de:
🎵 El dissabte 6 de desembre estrenem la xifra dels vint amb el XX concert del Cicle de cambra de La Modesta .
El concert presenta un repertori al voltant del quartet de corda en diàleg amb la veu: una altra manera de tocar lied sense piano acompanyant. Les obres escollides són d' Eduard Toldrà, Marianne Martinez, Joseph Haydn i Henri Marteau , interpretades pels maresmencs Gener Salicrú i Soler (veu), Ariadna Chmelik Lluís (violoncel), Ariadna Rodríguez Masafrets i Mariona Casanovas Sala (violins) i Luís Rodríguez Lax (viola).
⏰ El concert torna al format habitual de dissabte a la sala de l' Ateneu de la Fundació Iluro (C/Bonaire n3) de Mataró, a les 18.30 h.
🎶 A primera part tindrem la participació d'alumnat del Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, de l'Aula de Música Masafrets i de l'Escola d'Arts en Viu del Prat de Llobregat.
