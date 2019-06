Els Catarres, Oques Grasses, Lildami, Roba Estesa i Serial Killerz formen el cartell de la nit de diumenge 23 de juny de l’ÍTACA Sant Joan 2019, que té lloc a l’Estartit. Serà una nit d’estiu per recordar, a tocar del mar, amb quatre bandes que són referents en el seu estil.



L'actual auge del panorama musical dels Països Catalans no es podria entendre sense Els Catarres. La banda és responsable del ressorgiment de la música festiva a les nostres festes i ha aconseguit fites històriques que han marcat un abans i un després en la mesura d'èxit dels grups catalans. Els Catarres són un grup únic, irrepetible i ja icònic, que més enllà d'haver-se guanyat de nou el públic i hagin seguit batent rècords d'assistència a tots els seus concerts amb el seu nou disc Tots els meus principis, aquest 2019 estrenen nova gira per a arrasar amb els seus èxits de nou amb tot.



Oques Grasses presentaran seu nou treball Fans del sol, un recull dotze noves cançons que sorprenen gràcies a una sonoritat innovadora, arriscada i trencadora. Oques Grasses tornen a demostrar que són una de les bandes amb millors intèrprets del panorama musical català, amb un talent, una imaginació i una personalitat única.



Lildami és el pseudònim de Damià Rodríguez, un cantant de rap/trap en català que destaca per un missatge positiu allunyat de l'estereotip de drogues o violència. Llicenciat en disseny industrial, a aquest ‘coco’ creatiu també li brollen lletres intel·ligents, punyents i iròniques d'altíssima destresa, que acompanya amb els millors beats. Aquest any presenta el disc Imparabla i una gira de presentació molt prometedora



Roba Estesa és un grup de música festiva i combativa nascudes l'any 2011 que fusiona les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies folk. En l'àmbit textual, investiguen com parlar de les contradiccions quotidianes partint d'un marc teòric que enllaça les seves experiències des de l'esperit crític: el feminisme. Roba Estesa uneix performativitat, qualitat musical i posada en escena per convertir la cultura en un espai de transformació social. Una aposta que encaixa amb l’esperit reivindicatiu i festiu de l’ÍTACA SANT JOAN.



Serial Killerz és el duo format per Dj Joe Cabana i el bateria Jonathan Arriola amb residència a Taranros Club Barcelona. Amb 15 anys d'experiència, Joe Cabana és actualment un referent a la ciutat que el va veure créixer com a professional, Barcelona. A més, un centenar de clubs repartits per mig món, des d’América del Nord i del Sud, Centre Amèrica, Àfrica o Europa, han gaudit de les sessions d'aquest jove DjProductor. Des dels 3 anys, Jonathan Arriola dedica la vida sencera a la seva gran vocació, la bateria. Actualment té 27 discs gravats amb diferents bandes, una de les més destacades, el grup de pop nacional Amaral.



La nit de Sant Joan comptarà, a més, amb l’actuació d’un grup sorpresa que es desvetllarà properament.



ATENCIÓ MOLT IMPORTANT: MENORS DE 16 ANYS



Els menors de 16 anys podran accedir als concerts de dues maneres:



Acompanyats pel pare o mare i/o tutors legals. A més, és imprescindible dur signada la corresponent autorizació que us podeu DESCARREGAR EN AQUEST ENLLAÇ i que heu de dur sempre a sobre.



Acompanyat per un major d'edat i amb l'autorització del pare o mare i/o tutor legal. En aquest cas, és imprescindible dur signada la corresponent autorització que us podeu DESCARREGAR EN AQUEST ENLLAÇ i que heu de dur sempre a sobre.



Segons l'Article 53 del Decret 112/2010 del 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament de Espectacles públics i activitats recreatives: "Limitacions d'accés per a les persones menors d'edat: Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyats de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors d'edat no poden romandre a l'establiment. (...) "



Els menors de 0 a 8 anys tenen l'entrada gratuïta sempre que NO ocupin butaca.



En el cas del càmping, només hi podran accedir els majors de 18 anys segons compliment de la normativa de l’establiment.