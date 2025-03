Echoes Of Pink Floyd recrea amb fidelitat el so del quartet anglès acompanyat d'un espectacle visual de llums, projeccions i efectes de so. Amb un show de gairebé tres hores Echoes celebra el 50 aniversari de l'àlbum Wish You Were Here amb la interpretació integra dels seus temes i d'altres que van fer grans els Pink Floyd.