Música Antiga



Duo Seraphim. Eloi Fuguet · flautes de bec, Joaquim Bogunyà · llaüt i veu



Duo Seraphim ens proposa un passeig per la música de les corts de l’Edat Mitjana i el Renaixement amb obres de John Dowland, els trobadors, les cantigas i el llibre vermell interpretades per flautes de bec, llaüt i veu.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 21 de gener, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://goo.gl/d2Qe1r (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada