A Dr. Calypso no els cal cap mena de presentació. Potser sí, però, que els hi cal un bon comiat. Després de 30 anys a dalt dels escenaris han decidit treure el peu de l'accelerador. Ara bé, als Calypso els hi queden les últimes batalles per acabar la guerra... Ben aviat desvetllaran què brindarà aquest 2018!



Als Dr Calypso mai no els han agradat les xifres rodones. Per aquesta raó van celebrar els seus 26 anys i, per això mateix, es neguen a passar dels 30. Com un grup de 10 folklòriques, els Calypso se separen per no convertir-se en dinosaures, així que prepareu les maraques, les ulleres de sol i una muda neta perquè aquesta celebració serà l'última. Us semblarà que sempre han estat allà, que els vau veure els anys d'institut a alguna sala que ja no existeix i fa uns mesos a unes festes populars on tothom s'agafava fort i cantava algun himne amb més alegria que solemnitat.



I serà tot veritat, perquè els Calypso porten gairebé tres dècades sent l'arma (no tant) secreta de les festes, el grup que ens va ensenyar a ballar, com diu el Kiko Amat, amb "el nivell de flotació més baix i el nivell de diversió més alt". Pioners de l'escena skatalítica i un dels tòtems més moguts de l'escena catalana de les darreres tres dècades, els Calypso s'han mantingut fidels a la seva idea: tocar diferents pals jamaicans sense fer revival ni convertir-se en museu, practicant la carretera i manta, formant part de l'imaginari festiu de diferents generacions i mantenint la flama viva fins a arribar a la maduresa sense envellir ni fer-se el Peter Pan per apagar-la ells mateixos en el seu millor moment de forma, que és avui i ara. Com sempre ha estat.