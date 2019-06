Roser Farré · violí i Laura Fontanals · guitarra



Amb l’objectiu d’aprofundir i redescobrir el repertori per a violí i guitarra neix Dos de Lis. En aquesta ocasió presentaran Empremtes, un espectacle que fusiona música i poesia, on el text expressa les intencions i influències del compositor i la seva obra. Poemes de Kipling amb música de Paganini, les danses populars de Bartók amb poemes d’Eminescu o les lletres d’Alfonsina Storni amb la música de Manuel de Falla són algunes de les combinacions que presentaran.



SONY DSC

Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 17 de juny, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

online al següent enllaç: https://bit.ly/2DxdbmO (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

Una vegada comenci l’espectacle no es permetrà l’entrada