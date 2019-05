Nominat als premis Emmy, el cor nordamericà Nebraska Wesleyan University Choir és reconegut internacionalment per la seva excel·lència i l’originalitat del seu repertori.



El cor, que ens oferirà el pròxim diumenge19 de maig, el seu únic concert a Barcelona, ha realitzat nombroses gires internacionals comptant amb la participació de destacats músics com Aaron Copland, Randall Thompson, Robert Shaw, Joann Falleta, Philippe Entremont i Thomas Wilkins Edward Polochick, entre molts altres.



També han actuat amb orquestres com la Simfonia d'Omaha, la Filarmònica de Sant Petersburg, la Simfonia de la Lincoln, l'Orquestra Sinfónica Nacional de Rio de Janeiro, l'Orquestra Nova York de Westside i la Simfonia de Munic.



Han interpretat concerts en el Carnegie Hall, el David Geffen Hall i al Lincoln Center de Nova York.