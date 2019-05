BB SIN SED presenta disco "La dirección que no tomo"

Artista invitado: EXTRAPERLAS



Horarios: Apertura: 22:30 / EXTRAPERLAS: 23:00 / BB SIN SED: 00:00



Vuelven dispuestos a encontrar su espacio en este mundo post-Internet con un nuevo disco de 10 canciones “La dirección que no tomo”. En él, asoman los BB más directos y agresivos de los dos primeros LPs y los BB más poéticos de Casa Doce pero también el Rock latino, los Television, los Sex Pistols, la Biblia, Juan y Junior, James Brown, los Salvajes, Jack Kerouac, los Rolling Stones, Ennio Morricone, los Stooges, Joy Division, Poe, el Gospel, el Blues y toda la música y literatura que siempre les apasionó y que no les deja en paz, por eso vuelven, por eso están aquí.



Un disco en el que los productores Mike Mariconda y Marc Tena han ayudado a explorar decenas de texturas en sus guitarras y donde las baterías marcan el ritmo, sin recordings ni el maldito procesador de voz. Esta sí es la dirección que han tomado.