BB SIN SED presenta disc "La dirección que no tomo”



Tornen disposats a trobar el seu espai en un món post-Internet amb un nou disc de 10 cançons "La dirección que no tomo", on apareixen els BB més directes i agressius dels dos primers Lps i els més poètics de Casa Doce, però també el Rock llatí, Television, Sex Pistols, la Bíblia, Juan i Junior, James Brown, els Salvajes, Jack Kerouac, els Rolling Stones, Ennio Morricone, els Stooges, Joy Division, Poe, el Gospel, el Blues rural i tota la música i literatura que sempre els va apassionar i que no els deixa en pau, per això tornen, per això són aquí.



Un disc on els productors Mike Mariconda i Marc Tena han ajudat a explorar decenes de textures per les seves guitarres, on la bateria marca el ritme, sense claquetes ni recordings excesius i sense el maleït processador de veu. Aquesta és la direcció que han représ.