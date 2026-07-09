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Pirata Beach Fest

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  • Dissabte, 11 juliol 2026
  • 20:00h
  • Gandia
    Polígon Benieto
    Carrer de l'Exportació, 8, 46702 GANDIA
  • 65€
  • Comprar entrades
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Concert de:
Alcalá Norte
Auxili
Boikot
Dj Plan B
El diluvi
Itaca Band
La Gossa Sorda
Naina
Segismundo Toxicómano

Videoclips: Afegeix més videoclips

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AUXILI - Foc i vent (Festivern)

Auxili
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AUXILI - L'ona (Videoclip oficial)

Auxili
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AUXILI - Hui la liem (Videoclip oficial)

Auxili
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Boikot - Sin tiempo para respirar (Vídeo Oficial)

Boikot
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Boikot - Jarama (Videoclip Oficial)

Boikot
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BOIKOT "Hablarán Las Calles" ft. Aspencat, Zoo, Los Chikos del Maíz y Pablo de La Raíz (Videoclip)

Boikot
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El Diluvi - Motius ( VideoClip Oficial )

El diluvi
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Heroïnes de la fosca nit - el Diluvi (Videoclip Oficial)

El diluvi
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Tremole - el Diluvi

El diluvi
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Itaca Band - Ojalá (Videoclip Oficial)

Itaca Band
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OJO POR OJO - ITACA BAND

Itaca Band
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Itaca Band - APROPA'T (Lyric Video)

Itaca Band
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Concert A la batalla a Barcelona (Gossa Sorda) - DVD Lúltim heretge (1/2)

La Gossa Sorda
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  • Dissabte, 11 juliol 2026
  • 20:00h
  • Gandia
    Polígon Benieto
    Carrer de l'Exportació, 8, 46702 GANDIA
  • 65€
  • Comprar entrades
Concert de Alcalá Norte, Auxili, Boikot, Dj Plan B, El diluvi... - Pirata Beach Fest

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