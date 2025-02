Alba Carmona presenta el seu segon disc "Cantora", un homenatge als cants populars. A la riquesa i la personalitat de la música de tradició oral. El poble canta i balla per a divertir-se, però també el fa com a ritual, com a creença i concepció ideològica, com a reclam i queixa o, simplement, com a manifest de l'amor...



L'element indispensable i més primitiu d'aquest gènere ha estat la música vocal i, per tant, la cançó. Alba recopila nou cançons de distinta procedència portades a una lectura contemporània, on la cançó espanyola fa l'ullet a la gallega o catalana, mentre s'alterna amb els cantis iberoamericans o andins.



Les arrels flamenques d'Alba i, també, de Jesús Guerrero, guitarrista i productor del disc, serveixen com a nexe d'unió en aquesta deliciosa i meravella unió de diversos cantis d'anada i tornada.