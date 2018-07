Alpha Blondy, la gran aposta del Nowa Reggae en la seva tretzena edició

El Nowa Reggae celebra la tretzena edició el cap de setmana del 6 i el 7 de juliol d’un dels festivals referents dels sons jamaicans. La ubicació torna a ser el Parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú, on durant divendres i dissabte actuaran 16 formacions repartides en tres escenaris.

L’artista, cantant de Costa d'Ivory, és la gran sorpresa de l’edició del 2018. En la seva dilatada trajectòria ha col·laborat amb el prestigiós grup The Wailers entre d’altres. Les seves lletres destaquen per la crítica a les polítiques dutes a terme als països africans, amb un toc d’humor i molta actitud. La seva carrera va començar l’any 1982 i és un dels referents en actiu del Reggae Roots.Durant la nit de dissabte també actuarà la cantant britànica, que presentarà el seu nou treball, Vessel of Love, amb el que ha aconseguit aparèixer al top de diferents llistes d’èxits al Regne Unit. L’artista que defineix el seu estil com a "pop tropical" ha estat rodejada de música des de la seva infància, és la filla del bateria dels Sex Pistols, Paul Cook.Divendres actuaran els altres dos caps de cartell,amb el seu so entre el soul, el jazz i els ritmes jamaicans iEn l'àmbit dels sounds systems, aquest any destaca l'actuació dels escocesos, que acompanyats per Eva Lazarus i Marina P., oferiran la gran varietat de produccions que propies influenciades per l'ska més enèrgic fins al rub a dub. També estaran presents Rebelmadiaq amb el seu propi sound system creat de manera artesana., que cel·lebra el seu quinzè any en actiu, estarà acompanyat la primera nit amb la secció de ventsi en la segona perEl Nowa Reggae vol solidaritzar-se també amb el cantant, present al cartell i actualment a l'exili a causa de la condemna a presó per les lletres de les seves cançons, amb un homenatge durant els dos dies del festival.

Com cada any, el festival també ofereix la possibilitat d'adquirir l'entrada amb allotjament al càmping El Garrofer de Sitges, que inclou el servei de transport llançadora per anar i tornar al festival tant divendres 6 com dissabte 7.

L’abonament del festival té un preu anticipat de, també hi ha l’opció de comprar l’entrada per a cada un dels dies. Les entrades es poden adquirir a la mateixa web del festival. Més de 3000 persones gaudeixen cada any del festival en un entorn idíl·lic per als amants de la música jamaicana.