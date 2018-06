Panxo i els seus tornen a la càrrega amb “Omertà” , el segon single d’avançament del que serà a finals d’any el seu nou EP de 4 temes titulat ‘2K18’. Després de desafiar la llei de la gravetat amb la publicació del primer single “Robot” el passat 26 de febrer, els de Gandia no es fan petits davant la que està caient i amb, aquesta volta, desafien l’envit de la llei del silenci amb dos objectius clars: solidaritzar-se amb les víctimes de la repressió estatal en matèria dei deixar clar queLluny de tòpics gastats, oportunismes i hashtags d’avantguarda,no atenen al “callats esteus més macos” doncs no entenen la seva activitat artística sense interpel·lar la realitat. Amb “Robot” van disparar una peça per primera vegada distòpica, de marcat caràcter pop i íntegrament en castellà amb la que ens cantaven un petit conte de ciència ficció amb un robot d’un Planeta Roig com a protagonista que en missió d’exploració ens aterra i davant el que troba decideix tocar el dos del planeta i abandonar la Humanitat a la seva sort. Tant si ens comptem entre l’alumnat avantatjat de Bradbury, Asimov i Bogdánov com si ho fem entre les que no van saber llegir entre les línies del “Robot” , sembla que darrerament la realitat s’obstina a superar la ficció, exponencialment i dia a dia en un deliri que sembla no tenir fi.És així comi repassa les virtuts d’aquesta nostra democràcia vestida de dictadura (o era a l’inrevés?),també, incloses. No patiu per endavant doncs malgrat aquesta nota de premsa (que redacten a la discogràfica) i malgrat haver tornat al realisme com a ferramenta artística habitual després de la diversió distòpica de “Robot”, a “Omertà” no li manca ni un bri de la màgia a la qual ens tenen acostumats els de Gandia. Musicalment ZOO ens porten un beat fresc (aquesta vegada de reminiscències rap) al que s’hi sumen orgànicament riffs de guitarra i secció de vents amb el sabor tròpico-mediterrani del cantó valencià per passar comptes amb eixa España que s’encabota a fer com l’oli (“über alles” sempre, i per bandera). “Omertà” ens ofereix a més una tornada més enganxifosa que les “Vacaciones en Castellón” de Luís Aguilé amb la que la banda lliga, sense despentinar-se, episodis com la crema de llibres a la Bebelplatz de Berlin (i eixa llarga tradició pàtria en l’assumpte que va de la “Quema de Bib-Rambla” a la Granada del sXVI fins la Plaça de Manises un abril del 79) amb lai el codi d’honor per excel·lència de la(així, en majúscules, eixa “cosa tan nostra”):L’oli, com darrerament España i com sempre ha fet la merda, s’obstina a flotar i quedar per sobre de tot. Arquímedes no va comprendre que el volum es per a la Llei de Flotabilitat només un principi necessari i que en la densitat radica precisament la condició de suficiència. ZOO demostren al seu torn amb el nou single “Omertà” que al