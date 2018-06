El grup Resiliència estrena 'Més que mai', una cançó sobre l'1 d'octubre

Resiliència

és un grup jove, els 3 components de Manlleu i Castelldefels només fa un any que actuen junts. Tanmateix, més de 50 concerts en aquest període avalen la seva curta però intensa trajectòria.

Avui estrenen un

videoclip

dedicat a la gent que va fer possible el referèndum d'independència de Catalunya. Tal com diuen, va ser "l'acte de desobediència civil més gran que hem viscut mai". El vídeo ja sigut enregistrat per Bernat Enrich i Dan Ortínez. A més, hi col·labora Roger Español, que va perdre un ull durant l'1 d'octubre a causa d'una bala de goma de la policia espanyola, un tipus d'armament prohibit a Catalunya.

Propers concerts:



Dilluns 11 juny, 20h: Concentració de suport als presos polítics. Davant Ajuntament de Manlleu.

Dissabte 16 juny, 22h:

Concert solidari amb Càrnies en Lluita a Sta. Eugènia de Berga

El tema ha estat gravat i mesclat a La Mola Xica Studio (Arbúcies) per Edu Base i Toni Bello, amb la col·laboració de Nil Molas (Sixtus) als arranjaments.Els components de Resiliència són Naim Anki, Ellis Whitney i Ferran Domènech.