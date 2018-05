El Tingladu presenta el cartell de l'11a edició

El festival de Vilanova i la Geltrú ha presentat una cançó cantada per nens en què es denuncia la persecució del model educatiu català.



19 grups actuaran a Vilanova i la Geltrú els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol en l’11a edició del festival.



La presentació del cartell també ha comptat amb la projecció d’un missatge enregistrat pel conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, que ha desitjat molta sort al projecte.



En un moment en què la qüestió de l’adoctrinament està més sobre la taula que mai, amb la investigació oberta a 9 professors de l'institut El cola Palau de Sant Andreu de la Barca, el festival gratuït de música de Vilanova i la Geltrú ha presentat el seu cartell de l’edició del 2018 amb un videoclip protagonitzat per nens en què es reivindiquen els valors del model educatiu de l’escola catalana.El lema del Tingladu 2018, que enguany celebra l’onzena edició, és “Adoctrina’t”. Els organitzadors conviden irònicament els assistents a adoctrinar-se en els valors del festival: l’autogestió, la recuperació de l’espai públic, la cultura lliure i la defensa de la llengua catalana. A més, aquest any es fa especial atenció a la defensa de la llibertat d’expressió programant el raper Valtònyc, que ha d’entrar a presó en les properes setmanes.A banda de l’artista mallorquí, el festival ha programat 18 formacions musicals perquè passin per l’escenari del Tingladu durant els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol a la plaça de l’1 d’octubre (antic parc de Baix-a-mar) de la capital de Garraf. Els caps de cartell de l’edició d’enguany sóni els rapers andalusosTambé hi seran presents artistes comi la