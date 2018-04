La Telecogresca celebra 40 anys!

El proper dissabte 14 d’abril arriba la 40ª edició de la Telecogresca . Com cada any, es celebrarà al Parc del Fòrum de Barcelona, des de les 18.30 a les 03 h. En aquesta edició tant especial l'organització ha dividit la festa en dos escenaris (Analògic i Digital). A l'escenari Analògic podrem les bandes, els valencians, guanyadors de l'Engresca't 2018. I l'escenari Digital aA continuació us adjuntem els horaris segons l'escenari:18:30h - Idea Música19:30h - Xavi Sarrià21:00h - Blanca Ross22:30h - The Tripletz23:30h - Albert Neve01:15h - Vandal18:45h - Dj Monka20:00h - Lo Puto Cat21:20h - Txarango23:20h - Zoo01:15h - Lágrimas de SangrePel que fa a les entrades hi ha dues opcions:- Entrada simple: 17€ anticipat- Entrada completa: 22€ anticipat (inclou got i dues consumicions)I es poden adquirir des de la web de la Telecegresca: https://entrades.telecogresca.com/