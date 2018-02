El Bioritme presenta les primeres confirmacions!

LaBioRitme continua proposant el Festival com un punt de trobada al voltant de l'economia sostenible, la salut natural, l'alimentació ecològica, l'activisme social i la música compromesa avança els primers noms del seu cartell musical.En l'àmbit musicalserà una de les sorpreses d’aquest 2018, provinent de França i amb un directe explosiu amb tot tipus de mestissatge musical que va des del rock, el pop, reggae, rap i l’electrònica. Una banda de músics que a la seva primera incursió a Barcelona van fer un Sol Out a l’Apolo i del que van deixar amb un gran sabor de boca a totes les assistents.trepitjarà per primer cop BioRitme, un grup amb una trajectòria i una filosofia que s’entrellaça en perfecta harmonia amb el Festival, serà un concert molt emotiu i presentaran el seu nou treball ‘El cor de la Terra’membre i fundador d’Obrint Pas, ha tornat amb força presentant el seu nou treball ‘Amb l’esperança entre les dents’, però sense deixar de costat clàssics del que va viure a Obrint Pas. Per últimsón una parella Navarra de llarga trajectòria personal però que junts en poc més de 3 anys, han aconseguit consolidar i reposicionar el reggae / dub als festivals més importants tant nacionals i com internacionals. Estem segurs que seran una de les grans sorpreses d'aquest BioRitme 2018, vindran envoltats amb The Mousehunters una secció de vent metall de saxofon tenor, trompeta, saxo baríton i flauta travessera formats en el jazz i les músiques negres.repetiran al BioRitme i trobarem noves incorporacions comdes de Galiza,des d’Euskal Herria,tanquen aquest primer avançament.Aquesta edició s’ha renovat el pla de mobilitat facilitant elentre el recinte del festival, la zona d'aparcament i Vilanova de Sau amb el trenet, sent gratuït tant el primer dia d’arribada i l’últim de sortida (23 i 27 d’agost respectivament). Per la resta de dies es podrà adquirir elque donarà l’accés amb viatge il·limitats per a la resta de dies (). Pels qui no volen agafar el cotxe, ja estan disponiblesdes de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Vic (estació de tren).Els abonaments del festival tindran un. Cal assenyalar la bona acollida de totes les BioRitmeres i BioRitmers a la proposta que trasllada el festival traduïda en la venda de la meitat dels abonaments disponibles quan encara falten sis mesos per instal·lar-nos al Pantà de Sau. Una notícia que, sens dubte, confirma la bona salut del projecte.Molt més que un esdeveniment musical, BioRitme Festival se celebrarà els diesa l'espectacular l'espaiideal per acollir aquest esdeveniment de filosofia especial i aposta ferma pel compromís i la qualitat. Amb la natura com a escenari, el darrer cap de setmana d'agost viurem de nou una experiència única relacionada amb la cultura, però també amb els productes ecològics, les organitzacions socials i altres elements que ens han d'ajudar per construir un món millor i més just.