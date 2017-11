Lágrimas de Sangre (LDS) posa el punt i final a l’exitosa gira “Viridarquia Tour” a la Sala Apolo.

Dissabte era evident que alguna cosa interessant estava a punt de passar. Al Carrer Nou de la Rambla una gentada ja feia cua una hora abans de l’obertura de portes. La banda va vendre totes les entrades per dissabte i demà tornarà a l’escenari amb Homes Llúdriga de taloners.L’espectacle va començar fort, res però tenia a veure amb els populars. La baixa, a darrera hora, del grup de rap-reggae bascva brindar-nos l’oportunitat de gaudir del guanyador de la 17a edició del Sona9: el grup de hip hop. Aquest era el segon concert del grup després de coronar el premi.El “rap de la terra” va seduir el públic de l’Apolo. La multitud va anar entrant en calor i ben aviat ja es movia a la una, tot corejant les seves rimes. Un molt bon directe amb missatges contundents i originalitat com a principals protagonistes, d’un senyor del que se’n sentirà molt a parlar.LDS va engegar els motors i no va baixar la intensitat. Amb més d’una hora de concert van haver-hi moments (bons) per tot. La banda va cantar cançons del darrer discperò també va repassar cançons emblemàtiques de la seva trajectòria.Més enllà dels gustos i afinitats ningú present podrà discutir la bona posada en escena dels LDS, la qualitat artística i encara menys la capacitat de connectar amb el públic.Oda a la festa i contundència en la crítica social és el còctel genuí dels LDS. Dissabte no van fallar a un públic enèrgic i entregat. La sala era plena de joves a les primeres files, a les segones, a les terceres... I a prop de la taula de so i a les darreres files un públic més vetarà, on s’hi podien veure cares conegudes dels moviments socials i amics de la banda. Al segon pis de l’emblemàtica sala barcelonina: mares (i també altres familiars) que es van emportar l’ovació del públic quan Microbio de LDS va enviar un missatge d’amor cap a elles!Canya, complicitat, molt fum i col·laboracions van fer curtes les hores de concert. Entre les col·laboracions més destacades la de la cantautora del Baix MontsenyMalgrat, potser passar prou desapercebut per la majoria de mitjans, el projecte musical de Lagrimas de Sangre és un fenomen cultural digne de titular. Han omplert sales en les principals ciutats de l’Estat, han sonat en la majoria de festivals... s’han consolidat i la progressió artística dels darrers anys mereix bon adjectius. Ara s’aturen però tothom confia en que no han tocat sostre i el que vindrà de LDS encara serà millor.