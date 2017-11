Lágrimas de Sangre presenten el tema inèdit "Rojos y separatistas" , produïda per Acid Lemon i RamaLama –com és habitual en els seus temes– i les lletres són dels MC Microbio, Still ill i Neidos. La banda el presenta com a fruït de la necessitat del grup de posar el seu gra de sorra i donar la seva opinió sobre el moment polític-social que viu Catalunya.La cançó s'ha masteritzat als estudis La Chimba per part del productor Gordo del Funk.A tot això, la banda segueix amb la seva imparable gira, on va esgotar les entrades del seu primer concert a la Sala Apolo el 18 de novembre i ara està a punt d'esgotar-les en el seu segon concert el 22 de novembre Si voleu més informació sobre els concerts de la banda cliqueu aquí