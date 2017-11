El Music Village vesteix de gala el Port d’Alacant

NACH I MALA RODRÍGUEZ, CAPS DE CARTELL

El passat dimecres, 11 d’octubre, es va donar el tret d’eixida al Music Village d’Alacant . La música ja ha començat a sonar en un cicle de concerts que s’allargarà fins al 20 d’octubre amb algunes dates que s’han de destacar especialment. Sense anar més lluny, hui divendres 13 d’octubre, Nach estarà acompanyat a l’escenari per Mala Rodríguez, Dj Freazer, Acción Sánchez (Sfdk), i Legendario. Demà, Efecto Pasillo, Carlos Marco, Aniurks Hills i Cristian Set Rock seran els protagonistes. Per al cap de setmana següent quedarà el concert d’Amaparanoia, Canteca de Macao, La Señora Tomasa, Moya Deejay i Santy Mataix.Nach és el més mediàtic dels artistes que estarà en aquesta edició del festival alacantí. Amb més de vuit discos publicats, Nach fa gala d’una dilatada trajectòria a l’esquena. Ha sigut número u de la llista general de vendes de música en Espanya i compta amb dos ‘Discos de Oro’. Polifacètic i versàtil, és un dels millors representants del besant més poètic en el rap. Ell mateix es va autodenominar “el raper que es va creure poeta, o el poeta que es va creure raper”. En tot cas, se situa sempre en el límit difús entre ambdues, aconseguint amalgamar-les com ningú. Recentment ha publicat un llibre amb poemes seus titulat Hambriento.Altre nom que brilla de valent és el de Mala Rodríguez. L’andalusa fusiona el rap amb altres gèneres musicals com el flamenc, el reggae o l’electrònica, en un estil tan personal que el fa únic. A més, sap transmetre’l sobre l’escenari amb una actitud desbordant. Molts afirmen que ens trobem davant la intèrpret femenina de rap més important de parla hispana. Des de l’escenari del Music Village segur que contagia al públic amb el seu esclatant directe. Un directe ple de força i sentiment, marca de la casa.La ubicació de l’escenari es podria dir que és privilegiada dins del País Valencià. Pocs espais hi ha per a gaudir de la música com el Music Village, a escassos metres de l’aigua del Port d’Alacant que acollirà l’inici de la Volta al Món de Vela. Tal com assegura l’organització, un lloc idíl·lic per contemplar les estreles, una regata o, perquè no, un concert.El programa forma part de les activitats que conformaran el Race Village d’Alacant, un encontre mundial amb el punt de partida d’un dels esdeveniments esportius més llarg i intens del món, la Volvo Ocean Race. Alacant mostrarà la seua millor cara amb aquestes activitats dirigides a persones de tots els llocs del planeta. Durant els dies de festival es respirarà un ambient multicultural, com cada any, amb gent procedent de molt variades nacionalitats que acududiran a veure com els regatistes es preparen per a l’odissea que tenen per davant. Amb la bona música que hi ha programada segur que comencen l’aventura amb un gran sabor de boca.Per últim, s’ha de destacar que una part molt important del Music Village la constitueixen les activitats per als més menuts. Durant tot el cap de setmana s’han organitzat matinals infantils amb diferents tallers que giren entorn de la música.