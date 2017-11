4 documentals que no et pots perdre (Tercera part)

‘La estrategia del silencio’ (2016)

‘La Riuà’ (2007)

‘Escaldà de la pansa en Jesús Pobre’ (2015)

‘Qui som els valencians? La història dels valencians contada en 5 minuts’ (2016)

Fa un any la revistava publicar dos reculls de documentals fets al País Valencià. El primer estava conformat per una llarga llista , a la qual es van afegir cinc més uns mesos més tard . Hui volem destacar quatre peces audiovisuals que il·lustren sobre diferents temes. Són documentals imprescindibles per conéixer una miqueta millor alguns fets històrics i manifestacions culturals de la nostra terra.. Aquests són els temes al voltant dels quals giren els documentals que us proposem.El documentalés la crònica dels nou anys de lluita de les víctimes de l’accident de metro de València de 2006 i de l’estratègia del govern per a silenciar-les i eludir les seues responsabilitats. Un documental deque es va emetre en l’àmbit estatal a través de la Sexta. A Youtube es pot veure complet per parts.El documental, produït per lal’any 2007, és un gran instrument per conéixer un dels desastres naturals més importants de la història recent del País Valencià. Concretament, la riuada de 1957 va suposar la major transformació de la història moderna de la ciutat de València. Aquest vídeo és un recull de testimonis i experts que analitzen el succés i les seues conseqüències.En el segle XIX la pansa de lava aconseguir tindre prestigi i difusió arreu del món (s’exportava regularment ai a, entre altres). Aquesta època va acabar en 1910 debut a una gran plaga de la fil·loxera. Tot i això, encara avui continua elaborant-se la pansa en. Aquest documental —realitzat per— de 20 minuts és ideal per a conéixer una de les tradicions que ha quedat una miqueta oblidada en l’imaginari col·lectiu valencià amb el pas dels anys.Per a acabar amb aquest recull us proposem una injecció ràpida d’història.és un vídeo de cinc minuts en el qual es condensen més de set segles. La veu en off la posa, mentre que l’historiadorva complir amb la funció d’assessorament històric. Una obra produïda per